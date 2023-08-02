İHA

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Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi.

Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu

Mahalleli de çalışmalara destek verdi

Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti.

Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp, yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı.

Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu
Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu