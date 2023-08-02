Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu

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Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.
Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi.
Mahalleli de çalışmalara destek verdi
Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti.
Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp, yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı.