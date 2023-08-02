Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu Edirne’de otluk alanda yakılan çekyatlar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle halkı da kazma ve kürekle müdahale ederek destek verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü. Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Mahalleli de çalışmalara destek verdi Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti. Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp, yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı.