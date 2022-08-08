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    Edirne'de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

    Edirne'de yerleşim yerlerine yakın otların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, evlere ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
    • 08.08.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:30
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    Edirne'de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

    Edirne'de merkeze bağlı Yeniimaret Mahallesi'nde otlarla kaplı bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Otluktan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen alevlere ekipler müdahale etti.

    5 dönümlük alan zarar gördü

    Çevrdekilerin de destek verdiği çalışmalarda alevler, evlerin bulunduğu bölgeye ilerlemeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm otluk alan zarar gördü.

    "Millet hep geldi, yardımcı oldu"

    Alevlere müdahale eden mahalleli Kadir Sarıteke, yangını aile fertlerinin çığlıklarıyla uykusunda duyduğunu söyleyerek, "Ben koşarak çıktım. Bir baktım ateş. Önce su ile sonra kürekle müdahale ettim, toprak attım. Hatta parmaklarım da yara oldu. Allah'a çok şükür hepimiz birlik beraberlik olduk, önünü kapattık. Millet hep geldi, yardımcı oldu. Bir zararımız olmadı." dedi.

    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #1

    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #2

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    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #4

    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #5

    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #6

    Edirne de otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü #7


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