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Edirne'de otomobil hırsızlığı: Hırsızların biri 11, diğeri 13 yaşında

Edirne'de otomobil hırsızlığı: Hırsızların biri 11, diğeri 13 yaşında Edirne'de park halindeki otomobili çalan 11 ve 13 yaşındaki iki hırsız, kaza yapınca yakayı ele verdi.