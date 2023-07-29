Edirne Trakya Üniversitesi mevkisi yolunda seyir halinde olan E.K yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle dengesine kaybederek yola savrulan bisikletli sürücü Ş.K., başını yere çarptı.
Kafasında kanama olduğu öğrenilen Ş.K.'nin şansı ise yoldan geçen sağlık personeli oldu.
Yaralının bilincini kaybetmemesini sağladı
Kafasında kanama olan Ş.K’ye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaparak yaralının bilincini kaybetmemesi için dakikalarca başında durdu.
Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.