Edirne'de otomobil ile bisiklet çarpıştı! Yoldan geçen sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı Bisikletiyle seyir halindeyken otomobile çarpan Ş.K'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlıkçı yaptı. İlk müdahaleyi yapan sağlık personeli, yaralının bilincini kaybetmemesi için dakikalarca başında bekledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Edirne Trakya Üniversitesi mevkisi yolunda seyir halinde olan E.K yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesine kaybederek yola savrulan bisikletli sürücü Ş.K., başını yere çarptı. Kafasında kanama olduğu öğrenilen Ş.K.'nin şansı ise yoldan geçen sağlık personeli oldu. Yaralının bilincini kaybetmemesini sağladı Kafasında kanama olan Ş.K’ye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaparak yaralının bilincini kaybetmemesi için dakikalarca başında durdu. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.