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- Edirne'de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı
Edirne'de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı
Keşan ilçesindeki sokak kesişiminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 2 kardeş, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 18.10.2022 - 17:17
Edirne'nin Keşan ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, İlyas Bey Caddesi istikametinden Hastane Caddesi istikametine giden C.D. yönetimindeki motosiklet, sokak kesişiminde U.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İHA'nın haberine göre, kaza sonucunda çevredeki vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu.
Yaralılar tedavi altında
Olay yerindeki ilk kontrolün ardından, motosiklete bulunan iki kardeş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan korkunç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.