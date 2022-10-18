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    Edirne'de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı

    Keşan ilçesindeki sokak kesişiminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 2 kardeş, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 18.10.2022 - 17:17
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    Edirne'de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı

    Edirne'nin Keşan ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

    Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, İlyas Bey Caddesi istikametinden Hastane Caddesi istikametine giden C.D. yönetimindeki motosiklet, sokak kesişiminde U.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre, kaza sonucunda çevredeki vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu.

    Yaralılar tedavi altında

    Olay yerindeki ilk kontrolün ardından, motosiklete bulunan iki kardeş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan korkunç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Edirne de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı #1

    Edirne de otomobil ile motosiklet çarptıştı: 2 yaralı #2


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