Edirne'de otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde farklı türlerde 42 hayvan bulundu.

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İHA

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yüksel D.'nin kullandığı, KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranmaya alındı.

6 TÜRDEN 42 HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 hayvan ele geçirildi. Yüksel D. gözaltına alınırken, hayvanların Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)