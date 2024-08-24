Edirne'de otomobilin koltuk altından kaçak göçmenler çıktı Pazarkule Sınır Kapısına yurt dışına çıkmak için gelen otomobilin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi sürüyor. Yapılan denetimlerde her geçen gün kaçakçıların hayrete düşüren yöntemleri deşifre ediliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Pazarkule Gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

OTOMOBİLİN KOLTUK ALTINDAN ÇIKTILAR

Çalışma kapsamında yurt dışına çıkış yapmak üzere Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde arama yapıldı. Aramada aracın arka koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu erkek ile Filistin uyruklu 1 kadın olmak üzere 2 kaçak göçmen yakalandı, sürücü S.K., gözaltına alındı.

NEFES ALMALARI İÇİN HORTUM SİSTEMİ

Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücü S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)