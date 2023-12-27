Edirne'de otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

Edirne merkez Talatpaşa Mahallesi'nde Ersin Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp önce park halindeki bir araca, daha sonra da cadde üzerindeki bir çay ocağının camekanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıp takla atarak önce çay ocağının camekanına ardından da karşı yönden gelen minibüse çarparak duruyor.

"2 saniyeyle kurtuldum"

Kaza anında çay ocağının önünde oturan Ertan Bayuk, otomobilin altında kalmaktan 2 saniyeyle kurtulduğunu söyledi.

Bayuk, "Ben burada tatlı yiyordum. Araba uçarak geldi, kendimi içeriye atmasam ben de altında kalıyordum. Aşırı hızlıydı. İlk biz yardım ettik, kapıları açtık. Kaza yapan arkadaşı dışarı çıkarttık. Ambulans geldi. 2 saniyeyle kurtuldum, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Park halindeki aracın sahibi Umut Ördek ise takla atan aracın çok hızlı olduğunu belirterek, "Takla atarak geldi, arabalara vurdu. O sırada simit almaya gidiyordum. Çok hızlı geliyordu. Her şey çok ani oldu" diye konuştu.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)