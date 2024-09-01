Haberler



3. Sayfa



Edirne'de otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü

Edirne'de otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü Keşan ilçesinde Mehmet A., kiralık olan otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet A.’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı arkadaşı Çiçek ile birlikte çekilen fotoğrafa, ‘Ölüm var, ödün yok’ yazdığı görüldü.