Edirne'de otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek, mesai sonrası kaldıkları pansiyona geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet A., Keşan’a gitmek için Caner Çiçek’ten kiralık otomobilini istedi.
OTOMOBİLE ZARAR VERMEYE BAŞLADI
Olumsuz yanıt alan Mehmet A., pansiyonun önünde duran otomobile zarar vermeye başladı.
3 EL ATEŞ ETTİ
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek’e 3 el ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Caner Çiçek’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
"ÖLÜM VAR, ÖDÜN YOK"
Mehmet A.’nın sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı Caner Çiçek ile birlikte paylaştığı fotoğraflarına, ‘Ölüm var, ödün yok’, ‘Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar’ yazdığı görüldü.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Jandarma, Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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