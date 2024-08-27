Edirne'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Enez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 67 yaşındaki sürücüsü A.A. yaralandı, arkasındaki 65 yaşındaki Ali Ergün ise hayatını kaybetti.

DHA

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yeni Mahalle Plaj Caddesi’nde Kral Kızı Sokak’tan, Plaj Caddesi’ne dönüş yapan Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.A.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü A.A. ve arkasında oturan Ali Ergün yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Ali Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ergün’ün cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sağ bacağı ve kolunda kırıklar olan A.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, polis, otomobil sürücüsü Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.

A.A. ve Ali Ergün’ün ilçede balıkçılık yaptığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)