Edirne'de özel kreşin öğretmeni çocuğun kolunu ısırdı

Edirne'de vahim iddia...

Merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K., çocuğuna neden ağladığını sordu.

ÖĞRETMENİNİN KOLUNU ISIRDIĞINI SÖYLEDİ

Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKIMEVİ MÜDÜRÜ SEVERKEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.