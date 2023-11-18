İHA
Edirne merkez Demirhanlı köyü yakınlarda Y.Ç.'nin kullandığı panelvan ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerinde bulunan Umut Kurt ile Eren Avcıl, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdiler
Sağlık ekipleri, 18 yaşındaki iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Panelvanın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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