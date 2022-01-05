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    Edirne'de PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

    Meriç ilçesinde hakkında arama olan ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen PKK şüphelisi, askeri bölgede yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 13:18
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    Edirne'de PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

    Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİNİN ARAMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Aranması olduğu belirlenen Z.K., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

    Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

    Edirne de PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı #1


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