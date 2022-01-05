Edirne'de PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

Meriç ilçesinde hakkında arama olan ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen PKK şüphelisi, askeri bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN ARAMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Aranması olduğu belirlenen Z.K., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.