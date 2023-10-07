Edirne'de polisim yalanı tutmadı! Suçüstü yakalandı Kendisini polis olarak tanıttığı 79 yaşındaki kadının, 1 milyon 200 bin TL'sini ve değerli eşyalarını dolandırmak isteyen M.G., suçüstü yakalandı.

DHA

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.

Bu kez olayın adresi Edirne oldu.

Kentte yaşayan 79 yaşındaki Ü.G.'yi telefonla arayan şüpheli M.G., kendisini polis olarak tanıtıp, bankadaki hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.

Konuşmalardan şüphelendi

Örgüte operasyon düzenleneceğini belirten M.G., Ü.G.'den bankadaki parası ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Durumdan şüphelenen Ü.G., polise gidip durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.G.'nin başvurusu üzerine şüpheliyi teknik takibe aldı.

Güvenlik güçleri operasyon düzenledi

Ekipler, Ü.G. ile buluşmak için yer ayarlayan şüpheliyi suçüstü yapmak için operasyon düzenledi.

Şüpheli yakalandı

Ü.G.'nin, toplam 1 milyon 200 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasıyla birlikte buluştuğu şüpheli M.G., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)