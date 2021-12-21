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    Edirne'de rayda yürüyen adama tren çarptı

    Raylarda yürüyen 81 yaşındaki H.L., çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 15:53
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    Edirne'de rayda yürüyen adama tren çarptı

    Edirne'deki Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, rayda yürüyen H.L.'ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı.

    Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    MAKİNİSTLER GÖZALTINA ALINDI

    H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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