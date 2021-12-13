Enez ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, ulaşıma engel oldu. Şiddetli akıntı sebebiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılırken, kayıp 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sağanak yağış nedeniyle Keşan-Enez yolu ulaşıma kapatıldı.

Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kesilirken, aşırı yağış yüzünden ilçeye bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

YOLDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

"SU YÜKSELMESİYLE İLGİLİ İHBARLAR GELİYOR"

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor." dedi.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti VİDEO

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ KURTARILDI

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

SEL SUYUNA KAPILAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultaniçe köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Güneş (75) için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Güneş'in en son görüldüğü noktada arama yaptı.

Talihsiz adamın cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MAHSUR KALAN 11 KİŞİNİN İMDADINA YETİŞTİLER

Öte yandan mahsur kalan 11 kişi ekiplerce kurtarıldı. Evde mahsur kalan aile, bulunduğu yerden iş makinesiyle alınarak Sultaniçe Muhtarlığı'na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Kıyafetleri ıslanan kadına itfaiye eri montunu vererek ısınmasını sağladı.



