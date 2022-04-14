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    Edirne'de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı

    Asfalt şantiyesinden çevreye yayılan 1500 tonluk zift, işçilerin elleriyle toplandı. Zifti arındırma çalışmalarında ise artık sona gelindiği duyuruldu.
    • 14.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:45
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    Edirne'de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı

    6 Nisan günü Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarı çöktü. Havuzdan sızan 'bitüm' adı verilen 1500 ton zift, çevreye yayıldı.

    Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, ekili arazilerde zarara yol açtı. İş makineleri ile yapılan çalışmayla sızıntı durduruldu.

    Raporu olmayan tesisin faaliyetleri durduruldu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturması kapsamında ÇED raporunun olmadığı tespit edilen tesisin faaliyetleri durduruldu.

    Bölgeye yayılan ziftin temizlenmesi için 7 Nisan günü çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman ara verilen çalışmalar devam ediyor.

    Edirne de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı #1

    Zift parçaları eller ile toplanıyor

    Çalışmalara kepçe ve kamyonların yanı sıra gündelik işçiler de katılıyor. İşçiler, tarım alanlarında kalan küçük zift parçalarını elleri ile topluyor.

    DHA'nın haberine göre çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de çalışmaları devam ediyor.

    Numuneler incelemede

    Bölgeden alınan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor.

    Edirne de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı #2

    Edirne de şantiyeden yayılan zift temizliği tamamlandı #3

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