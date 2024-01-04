Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: Kar Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araç kullananlar ise trafikte kontrollü ilerledi.

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İHA

Edirne güne sisle başladı...

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Edirne'de, yoğun sis sebebiyle tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu.

Vatandaşlar araçları ile trafikte kontrollü seyretti.

Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne’de son zamanlarda yaşanan hastalıkların kar yağması ile ortadan kalkacağını belirten Davut Gezer, “Havalar soğuk ve sisli, kar yağmasını bekliyoruz, kar yağar ise hastalıklar biraz olsun ortadan kalkar.” dedi.

Çiftçi Bülent Dogaç ise yüksek kesimlerinde azda olsa kar yağdığını, ekili alanlar için karın daha faydalı olacağını söyledi. Dogaç, “Geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, ekili alanlara şimdi kar lazım, yüksek kesimlerinde Balkan köylerinde yağdı fakat bize kadar gelmedi. Bekliyoruz kar yağmasını.“ ifadelerini kullandı. Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)