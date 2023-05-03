Edirne’de sokak köpekleri dehşet saçtı: Saldırıya uğrayan motosiklet, otomobil çarptı Seyir halindeki motosiklete saldıran köpekler, kazaya neden oldu. Kontrolü kaybeden sürücü, karşı yönden gelen otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Başıboş sokak köpeği sorunu bitmek bilmiyor. Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açan köpek saldırıları, binlerce vatandaşın canını tehlikeye atıyor. Bu kez olayın adresi Edirne. Bölgedeki Kapalı Cezaevi yolunda seyir halindeki motosiklete sokak köpekleri saldırdı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı Bunun üzerine kontrolü kaybeden sürücü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. E. B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen üzerinde ve M.N.Ö. ile Z. G’nin bulunduğu motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.