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    Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma

    Edirne'de iki araç içinde bulunanların birbirlerine karşılıklı ateş açtığı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • 05.12.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 19:47
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    Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma

    Akşam saatlerinde Edirne'nin Sabuni Mahallesi Selamsız Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 22 DY 626 plakalı otomobil ile 34 TCT 64 plakalı taksi içinde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

    7 el silah sesi duyuldu

    Kısa süren çatışmada 7 el silah sesi duyuldu. Silahlı çatışma anları ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, ticari araçtan ateş açılıyor. Bu sırada bölgeden geçmekte olan bir çocuğun silah seslerinin ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklandığı, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu görüldü.

    Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma VİDEO

    Edirne de sokak ortasında silahlı çatışma #1

    4 kişi gözaltına alındı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki detaylı araştırmasının ardından şüphelileri yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

    Çatışmanın ardından kaçan araçlardan 22 DY 626 plakalı otomobil, içindekilerle birlikte olay yerine yakın bir noktada, 34 TCT 64 plakalı taksi ise Kıyık semtinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

    DHA'nın haberine göre, ticari araçtaki bir kişinin yaralı olduğu belirlenirken, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne de sokak ortasında silahlı çatışma #2

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