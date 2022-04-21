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    Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı

    Bir otomobilin sulama kanalına uçtuğunu görenler polis ekiplerine haber verirken, aracın içinde bulunamayan sürücü İbrahim Çakır için arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 21.04.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:17
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    Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı

    Edirne'nin İpsala ilçesindeki Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişinde bulunan sulama kanalına otomobil düştü.

    Uzaktan bir otomobilin ters döndüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

    Arama çalışması başladı

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobili kullandığı belirtilen İbrahim Çakır için jandarma ekipleri karada, AFAD ekipleri ise kanalda arama çalışması başlattı.

    Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #1

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #2

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #3

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #4

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #5

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #6

    Edirne de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü bulunamadı #7


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