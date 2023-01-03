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- Edirne’de, şüpheli aracın stepnesinde skunk çıktı
Edirne’de, şüpheli aracın stepnesinde skunk çıktı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arabalarda, stepne içerisine gizlenmiş 3 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.
- 03.01.2023 - 12:54
- Güncelleme : 03.01.2023 - 13:10
Edirne’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor…
Çalışmalar kapsamında M.A. yönetimindeki bir şüpheli araç, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; araçta yapılan aramada, yedek lastik içerisine gizlenmiş 12 pakette 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
2 gözaltı
Sürücü M.A. ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.