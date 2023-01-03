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    Edirne’de, şüpheli aracın stepnesinde skunk çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arabalarda, stepne içerisine gizlenmiş 3 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.
    • 03.01.2023 - 12:54
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:10
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    Edirne’de, şüpheli aracın stepnesinde skunk çıktı

    Edirne’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında M.A. yönetimindeki bir şüpheli araç, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; araçta yapılan aramada, yedek lastik içerisine gizlenmiş 12 pakette 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

    2 gözaltı

    Sürücü M.A. ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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