Edirne’de ‘taciz sonrası arbede çıktı’ iddiasına yalanlama

Bir genç kızın 2 göçmen tarafından sözlü tacize uğradığı, emekli bir polisin de olaya müdahale edince taraflar arasında arbede yaşadığı iddia edildi. İpsala Kaymakamlığı, iddiaları yalandı.

Edirne’nin İpsala ilçesi Bayrambey Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde tek başına yürüyen A.T. (21) adlı genç kız, iddiaya göre, 2 kaçak göçmen tarafından sözlü tacize uğrayarak takip edildi.

A.T., sokak üzerindeki bir kahvehaneye sığınarak emekli polis memuru B.T.’den yardım istedi.

‘Polis ile göçmenler arasında arbede’ iddiası

B.T. ile 2 düzensiz göçmen arasında arbede yaşandı.

Bu iddialar, ilçede yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlanınca büyük tepki çekti.

İpsala Kaymakamlığı’ndan açıklama

Konuyla ilgili İpsala Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, taciz ve arbede olayının yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Konuyla ilgili şahısların bilgisine başvurularak, kamera kayıtları incelendikten sonra yapılan tespitlere göre 28 Haziran 2022 günü saat 17.53 sıralarında İpsala ilçemiz Bayrambey Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde tek başına yürüyen 21 yaşındaki A.T., sokakta yürüyen 2 erkek şahsın kendisini takip ettiğini düşünerek tedirgin olmuş, sokak üzerindeki kahvehaneye giderek konuyu orada bulunan emekli polis memuru B.T.’ye anlatmıştır.

“Şahısları olay yerinden uzaklaştırmıştır”

Emekli polis memuru, iddiaya konu ilgili şahıslarla görüşerek, takip veya taciz durumunun olmadığını öğrenip, şahısları olay yerinden uzaklaştırmıştır. Haberde iddia edildiği gibi sözlü veya fiziki herhangi bir taciz olmamış ve arbede yaşanmamıştır.”