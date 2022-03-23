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- Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İHA
- 23.03.2022 - 13:49
- Güncelleme : 23.03.2022 - 13:51
Edirne’nin Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Siğilli köyü yakınlarında Gökhan Çetintaş yönetimindeki 22 T 4054 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ali Kenar idaresindeki 22 FK 739 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ali Kenar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan babası Ramadan Kenar ve taksi sürücüsü Gökhan Çetintaş yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ali Kenar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.
YOL BİR SÜRE KAPANDI
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.