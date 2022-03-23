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    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Taksiyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:51
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    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Edirne’nin Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Siğilli köyü yakınlarında Gökhan Çetintaş yönetimindeki 22 T 4054 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ali Kenar idaresindeki 22 FK 739 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

    Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ali Kenar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan babası Ramadan Kenar ve taksi sürücüsü Gökhan Çetintaş yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ali Kenar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    YOL BİR SÜRE KAPANDI

    Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Edirne’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #4


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