Edirne'de tava ciğerciler zam yapmama kararı aldı Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan kentten ayrılmadığı eşsiz tat tava ciğere 180 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Ayrıca ciğerciler porsiyonu 140 liradan satma kararı aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Edirne’de gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyat sınırı getirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığı karara göre, kentte ciğerin porsiyon fiyatı en fazla 180 lira olabilecek.

140 liradan satma kararı alındı

Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğerciler 180 liradan satmaya başladı.

Kentteki çok sayıda ciğerci, tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 140 liradan satma kararı aldı.

"Biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor"

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, “İşletmeyi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor. Ciğerin başkenti Edirne’de herkes ciğeri rahat yemeli. Ciğeriyle ünlü bir kentte fiyat pahalılığı nedeniyle ciğer yenilmezse bu ayıp olur.” açıklamasında bulundu.

"Esnaf arkadaşların çoğu 140 liradan satıyor, son demine kadar böyle gidecek"

Bir başka ciğerci esnafı Kemal İmrak da, “Kazançlarımızı biraz daha düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız. Şu an tarife 180 lira olmasına rağmen ben ve diğer esnaf arkadaşların çoğu 140 liradan satıyor, son demine kadar böyle gidecek. Ciğere 180 lira tarife vermekle hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Zammı duyan sakatatçı da bu kez ciğere zam yapacak.” dedi.