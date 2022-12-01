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- Edirne'de tır sürücüsünün piknik tüpü patladı
Edirne'de tır sürücüsünün piknik tüpü patladı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen tır şoförü, araç kasasında yemek pişirirken kullandığı piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.
- 01.12.2022 - 16:58
- Güncelleme : 01.12.2022 - 17:17
Avrupa ülkelerine ihraç yükünü teslim etmek için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunda bekleyen şoför, tır kasasının yanında bulunan bölümde piknik tüpüyle yemek pişirmeye başladı.
Tüpün patlaması sonucu, tır şoförünün vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne'de tır sürücüsünün piknik tüpü patladı