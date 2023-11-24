Edirne'de tırda nefes alamayan kaçak göçmenler, jandarmayı aradı

AA & Ensonhaber
Edirne'de ihbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı tırı durdurdu.
Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.
Nefes alamayınca jandarmaya kendilerini ihbar ettiler
Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi.
Sağlık ekipleri, rahatsızlık geçiren kaçak göçmenlere müdahale etti.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, tır sürücüsü gözaltına alındı.
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