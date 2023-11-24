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Edirne'de tırda nefes alamayan kaçak göçmenler, jandarmayı aradı

Edirne'de tırda nefes alamayan kaçak göçmenler, jandarmayı aradı Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen 36 kaçak göçmen, nefes almakta güçlük çektikleri için aradıkları jandarma tarafından kurtarıldı.