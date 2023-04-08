Edirne'de trafik kazası! Tır emniyet şeridinde park halindeki kamyoneti parçaladı Tem Otoyolu'nda kontrolden çıkan tırın emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpması sonucu kamyonetten saniyeler önce inen çift kazayı çizik almadan atlattı.

İHA

Edirne'de saniyelerle facianın eşiğinden dönüldü.

Kapıkule'de oto yıkama işi yapan Sürücü M.G. ile eşi A.G. yakıtın bitmesi sebebiyle kamyonetlerini güvenlik şeridinin olduğu noktaya çekti.

Bu sırada Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tır şoförü hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonete çarptı.

Kamyonet parçalandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü M.A. çarpmanın etkisiyle kamyoneti sürükleyerek paramparçalanan kamyonet hurda yığınına döndü.

Tır ise ancak yan yattıktan sonra durabildi. Kazada canlarını kurtaran ve birbirine sarılan çift, duygularına hakim olamadı.

"Kendimizi yolun kenarına attık"

Yakıt bittiği için yol kenarında durduklarını söyleyen Kamyonet sürücüsü M.G., "Dörtlüleri yaktık. O anda yola bakarken anlamadım geldi biçti bizi. Eşim ve ben aracın dışındaydık. Kendimizi yolun kenarına attık." dedi.

Çift kazadan son anda kurtuldu

Kazada tır sürücüsü M.A., ve kamyonetteki M.G. ve eşi A.G. yara almadan kurtuldu.

Bariyerlere sıkışan kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Ekipler olay yerine geldi

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yol tek şeride düşürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.