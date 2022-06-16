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    Edirne'de uğur böceği istilası

    Enez ilçesindeki Saros Körfezi'ne gelen vatandaşlardan biri, uğur böceklerinin felaket şekilde ısırdıklarını söyledi.
    • 16.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:34
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    Edirne'de uğur böceği istilası

    Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böcekleriyle doldu.

    İHA'nın haberine göre; vatandaşlar, sayıları oldukça fazla olan uğur böceklerinin ısrması sebebiyle tedirgin olduklarını söyledi.

    "Çok kötü ısırıyorlar"

    Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, "Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar." dedi.

    Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.

    Edirne'de uğur böceği istilası ViDEO

    Edirne de uğur böceği istilası #1

    Edirne de uğur böceği istilası #2

    Edirne de uğur böceği istilası #3


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