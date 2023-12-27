Edirne'de uygulamadan kaçarken polis aracına çarptı: Gözaltına alındı 'Dur' ihtarına uymayıp ekiplerden kaçan otomobilin sürücüsü, takip sırasında sivil polis aracına çarptı. Yakalanan sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yurt genelinde sürücülere yönelik uygulamalar devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne'de harekete geçen ekipler, kent girişinde uygulama noktası oluşturdu.

M.G.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri takip başlattı.

Kaçarken polis aracına çarptı

Kent merkezine kadar yaşanan takip sırasında motosikletli Yunus timleri de devreye girerek, kaçan sürücüsünün kaçtığı otomobilin önünü kesti.

Sürücü bu kez de geri manevra yapmaya çalışırken, arakadan sivil polis aracına çarptı.

Alkollü sürücü gözaltına alındı

Kazada yaralanan olmazken sürücü M.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde M.G.'nin 2.11 promil alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)