Euro
9.8839
0.02%
Dolar
8.3974
0.11%
Altın
486.94
0.79%
Borsa
1.449
0%
Bitcoin
398.839
0.49%
EXEN Coin
27.43
5.50%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Edirne'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama

    Keşan ilçesinde uyuşturucu ve sahte alkole yönelik yapılan çalışma sonucu, iki adrese baskın düzenlendi. Baskında bir kişi tutuklanırken, mahallenin çöp kutusunda ise uyuşturucu bulundu.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama

    Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler yapılan çalışmalar sonucu, Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

    Ekipler, bu mahalle dışında Kısmet Sokak üzerinde bulunan A.A. isimli şahsa ait bir evde de arama yaptı.

    ARAMA YAPILAN EVDE BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan arama sonucu ilaç kutusuna saklanmış 37 uyuşturucu hap, 6,06 gram bonzai maddesi, 3 hassas terazi ve çok sayıda kilit poşet ele geçirdi ve ardından şahıs gözaltına alındı.

    Devam eden aramalar çerçevesinde aynı sokak üzerinde bulunun bir çöp kutusunda ise 200 gram bonzai ele geçirildi.

    Edirne de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama #1

    1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

    Yenimescit Mahallesi'nde arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu kez sahte alkol imal ederek sattığı belirlenen H.A.'ya ait evde  arama yaptı. Aramada 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi.

    Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Edirne de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama #2

    Edirne de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir