Edirne'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama

Keşan ilçesinde uyuşturucu ve sahte alkole yönelik yapılan çalışma sonucu, iki adrese baskın düzenlendi. Baskında bir kişi tutuklanırken, mahallenin çöp kutusunda ise uyuşturucu bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler yapılan çalışmalar sonucu, Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Ekipler, bu mahalle dışında Kısmet Sokak üzerinde bulunan A.A. isimli şahsa ait bir evde de arama yaptı.

ARAMA YAPILAN EVDE BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sonucu ilaç kutusuna saklanmış 37 uyuşturucu hap, 6,06 gram bonzai maddesi, 3 hassas terazi ve çok sayıda kilit poşet ele geçirdi ve ardından şahıs gözaltına alındı.

Devam eden aramalar çerçevesinde aynı sokak üzerinde bulunun bir çöp kutusunda ise 200 gram bonzai ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Yenimescit Mahallesi'nde arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu kez sahte alkol imal ederek sattığı belirlenen H.A.'ya ait evde arama yaptı. Aramada 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.