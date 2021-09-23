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    Edirne'de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti

    Hamile kalınca aşı olmaktan vazgeçen kadın, yakalandığı virüsü ağır geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorların ortak kararıyla bebeği alınan Pınar Pendicak, 18 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:01
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    Edirne'de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti

    Edirne'de 2018 yılında Gürol Pendicak ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak, ilk çocuğuna hamile kaldı.

    Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı.

    Hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalanan genç kadın, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    BEBEK SEZARYENLE ALINDI

    Durumu ağırlaşan Pendicak, normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen kadının bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı.

    Uzman ekipler tarafından bebeğin sezaryenle alınmasına karar verildi.

    Bir süre kuvözde tedavi edilen bebeğe Ayaz ismi verilmesinin ardından taburcu edildi.

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #1

    GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Pınar Pendicak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden genç kadının ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #2

    EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

    Pendicak'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede, eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi.

    Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, "Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm." dedi.

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #3

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #4

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    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #6

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #7

    Edirne de virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti #8

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