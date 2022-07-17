Yabancı uyruklu şahıslar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne’de, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen vatandaşlar birbirlerine girdi.

Atatürk Bulvarı Kaleiçi Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden taraflar arasında tekme ve yumruklar havaya uçuştu.

Kavga anları kamerada

Çevredeki vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne’de, yabancı uyrukluların kavgası kamerada

