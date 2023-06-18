Edirne'de yağış sonrası turistik tesisler su altında kaldı Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerin sahillerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

DHA

Şiddetli yağışlardan nasibi alan bir il de Edirne oldu.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar ilerleyemedi

Yağmur nedeniyle bazı göllerin taşması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Erikli-Mecidiye sahil yolu sel baskını nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Tesisleri su bastı

Köy ve sahillerde tarım arazileri, ağıllar ile turistik tesisler ise su altında kaldı.

Sel baskını nedeniyle hasarlar meydana geldi.

"Kuvvetli yağışların devam etmesi beklenmektedir"

Belediyeden atılan mesajda ise, vatandaşların yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

'Acil olmadıkça yola çıkmayın' başlığıyla atılan mesajda şöyle denildi: