Edirne'de yangın demiryoluna sıçradı: Uluslararası lojistik tren seferi durdu Edirne'de ağaçlık alanda çıkan demiryoluna yoluna sıçradı. Bulgaristan'dan gelen lojistik treni 3 saat beklemek zorunda kaldı.

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İHA

Edirne merkez Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkisinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının tren yoluna sıçraması nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan aldığı lojistik yükü götüren tren seferleri durdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma işlemlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait çekici tren, Avrupa'dan gelen lojistik konteynırları alarak İstanbul istikametine devam etti.

"Kim yada kimler neden yakıyor anlamadım"

Yangının çıkması sonucu itfaiyeye haber veren çiftçi Hasan Yıldırımlı, son günlerde bu ve benzeri yangınların çok oluşmaya başladığını belirterek, "Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Kim yada kimler neden yakıyor anlamadım" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)