Edirne'de yangında mahsur kalan kadın kapı kırılıp kurtarıldı

Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını, komşusu kapıyı kırarak kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Kaleiçi ilçesi Mithappaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında, yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar, evden dumanların çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangının çıktığı evde yaşayan 72 yaşındaki Şükriye Sıvat evde mahsur kaldı.

Bunun üzerine apartman komşusu Mahsum Aydın, itfaiye ekipleri gelene kadar kapıyı kırarak yaşlı kadını içeriden çıkardı ve merdivenlere oturttu.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yangından çıkan dumanlardan etkilenen Şükriye Sıvat, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan ekipler bölge çevresinde önlem alırken, apartman sakinleri de tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.





Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Apartman komşuları yaşanan olayı haber vermesi üzerine annesinin oturduğu mahalleye gelen kızı Kevser Yörük de gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı.





Elektrikli sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Evin içinde çıkan yangının elektrikli sobadan dolayı çıktığı belirten Aydın, sobanın devrilmesi sonrası bu şekilde yangın çıktığını ve içeriye gittiğinde zor nefes aldığını ve yüzünün de kapkara olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrası kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



