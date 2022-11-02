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    Edirne'de yasadışı yollarla ülkeden kaçmak isteyen 77 terörist tutuklandı

    Bulgaristan ve Yunanistan’a yasadışı yolarla kaçmaya çalışırken yakalanan 121 kişiden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 77 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 02.11.2022 - 17:20
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    Edirne'de yasadışı yollarla ülkeden kaçmak isteyen 77 terörist tutuklandı

    Yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, geçtiğimiz Ekim ayında toplam 121 şüpheli Edirne’ye komşu olan Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerine kaçmak isterken yakalandı.

    Yapılan incelemeler neticesinde yakalanan şüphelilerin 77’sinin terör örgütleri üyesi olduğu belirlendi.

    Terör örgütü üyeleri tespit edildi

    Güvenlik güçlerince yakalananların 90’ı FETÖ/PDY, 27’si PKK/KCK 4’ü DEAŞ terör örgütleri üyesi olduğu tespit edildi.

    77 şüpheli tutuklandı

    Adliyeye sevk edilen 77 terör örgütü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    42 şüpheli serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, geriye kalan 42 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise jandarma tarafından emniyet ekiplerine teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Edirne de yasadışı yollarla ülkeden kaçmak isteyen 77 terörist tutuklandı #1

    Edirne de yasadışı yollarla ülkeden kaçmak isteyen 77 terörist tutuklandı #2


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