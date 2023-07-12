Edirne'de yaşlı adam sıcaktan yolunu şaşırdı Sıcak havanın etkisiyle fenalaşan yaşlı sürücünün ters yöne girmesiyle aracı hasar alırken kendisi de fenalaştı. Yolun ortasında duran araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi, vatandaşlar yaptı.

İHA Hava sıcaklığı her geçen gün artıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bugün yaptığı açıklamada batı kesimlerinden başlayarak ülkeye sıcak hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu. Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı artacak. Ayrıca sıcaklığın mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu konuda vatandaşları gündüz saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Ters yöne girdi Edirne'de bir kişi ise sıcaktan bunalarak yolunu şaşırdı. Edirne-Havsa D-100 yolu Sazlıdere köyü mevkiinde Saim Turan, idaresindeki 39 AU 966 plakalı otomobille, Kırklareli'nde 1 hafta önce kaza yaptığı otomobilini tamir ettirmek için Edirne'ye gitmek istedi. Benzinliğe uğradıktan sonra Edirne istikametine dönmek isteyen yaşlı sürücü, bunaltıcı sıcak havanın etkisiyle fenalaşarak ters yöne girdi. İlk müdahaleyi vatandaş yaptı Yol ortasında duran otomobilde sürücünün fenalaştığını gören başka bir duyarlı sürücü, trafik akışını durdurdu. Daha sonra diğer sürücülerin de yardımıyla tekrar benzinliğe güvenli bir şekilde otomobiliyle alınan Turan’a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Belli bir süre sonra kendine geldi Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Saim Turan’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Kendine gelen sürücü, polis ekiplerinin de yardımıyla tekrar yola koyularak otomobilini yaptırmaya gitti.