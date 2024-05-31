Edirne'de yemekten zehirlenen 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı

İHA
Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda akşam yemeğinde kuru fasulye, pilav ve cacık yemeği tüketen tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı.
Bunun üzerine cezaevi yetkilileri sağlık görevlilerine haber verdi.
Hayati tehlikeleri yok
İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü ile gardiyanlara acil servislerde serum tedavisi uygulandı.
Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tedavileri tamamlanan mahkumlar yeniden cezaevine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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