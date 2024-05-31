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Edirne'de yemekten zehirlenen 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı

Edirne'de yemekten zehirlenen 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı Edirne'de açık cezaevinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gardiyanların da olduğu yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü hastanelik oldu.