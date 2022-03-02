- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı
Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı
- İHA
- 02.03.2022 - 09:30
Edirne Keşan'da devriye görevini sürdüren motosikletli polis timleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir sokak üzerinde gördükleri M.D. ve H.B. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek izlemeye aldı.
Şahıslardan birinin uyuşturucu olabileceği düşündükleri maddeyi yere attığını gören yunuslar, yere atılanın 0.73 gram eroin olduğunu tespit etti.
KOVALAMACAYLA YAKALANDI
Daha sonra uyuşturucuyu sattığından şüphelenilen R.D. isimli bir başka şahsın koşarak evine kaçtığını fark eden polisler şüphelinin peşine düşerken, kovalamaca sonunda yakalamayı başardı.
32.62 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Evinin girişinde durdurulan şahıs, çanta içerisindeki uyuşturucuları saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Çantada yapılan incelemelerde 87 adet plastik poşet içinde toplam 32.62 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.