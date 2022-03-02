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    Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı

    Sokak üzerinde yapılan uyuşturucu tacirliğinin polis tarafından fark edilmesinin ardından yere atılan paket, torbacıyı da ele verdi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:30
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    Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı

    Edirne Keşan'da devriye görevini sürdüren motosikletli polis timleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir sokak üzerinde gördükleri M.D. ve H.B. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek izlemeye aldı.

    Şahıslardan birinin uyuşturucu olabileceği düşündükleri maddeyi yere attığını gören yunuslar, yere atılanın 0.73 gram eroin olduğunu tespit etti.

    KOVALAMACAYLA YAKALANDI

    Daha sonra uyuşturucuyu sattığından şüphelenilen R.D. isimli bir başka şahsın koşarak evine kaçtığını fark eden polisler şüphelinin peşine düşerken, kovalamaca sonunda yakalamayı başardı.

    Edirne de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı #1

    32.62 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Evinin girişinde durdurulan şahıs, çanta içerisindeki uyuşturucuları saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Çantada yapılan incelemelerde 87 adet plastik poşet içinde toplam 32.62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Edirne de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı #2


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