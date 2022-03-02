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Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı

Edirne'de yere atılan paket, sokak satıcısını yakalattı

Sokak üzerinde yapılan uyuşturucu tacirliğinin polis tarafından fark edilmesinin ardından yere atılan paket, torbacıyı da ele verdi.