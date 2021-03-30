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    Edirne'de yıkım çalışması faciaya dönüştü

    Edirne’de binanın yıkımı sırasında evin bir bölümü iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:24
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    Edirne'de yıkım çalışması faciaya dönüştü

    Edirne’nin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çok katlı bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada, evin bir bölümü iş makinesinin üstüne doğru yıkıldı.

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Yıkımın yaşandığı esnada iş makinesinde bulunan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

    AĞIR YARALANDI

    Olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan iş makinesi operatörünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Edirne'de yıkım çalışması faciaya dönüştü VİDEO

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #1

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #2

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #3

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #4

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #5

    Edirne de yıkım çalışması faciaya dönüştü #6

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