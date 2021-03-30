Edirne'de yıkım çalışması faciaya dönüştü

Edirne’de binanın yıkımı sırasında evin bir bölümü iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı.

Edirne’nin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çok katlı bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada, evin bir bölümü iş makinesinin üstüne doğru yıkıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Yıkımın yaşandığı esnada iş makinesinde bulunan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan iş makinesi operatörünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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