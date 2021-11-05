Keşan'da yıkıma hazırlanan binaya giren yaklaşık 50 kişi, topladıkları hurdaları at arabalarına ve triportörlerine yükledi. İş yerlerini boşaltmaya çalışan esnaf ise duruma tepki gösterdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezindeki eski belediye binasının yıkımı öncesi demir kesme makası ve balyozlarla binaya giren yaklaşık 50 kişi, topladıkları hurda demirleri at arabaları ve triportörlere yükledi.

Polis ve zabıta ekipleri, olası bir kazaya karşı çevredeki cadde ile sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı.

Demirleri at arabaları ve triportörlere dolduranlar, hurdacıların yolunu tuttu.

Çevrede toplanan vatandaşlar, hurda demir toplayanları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan iş yerlerini boşaltmaya çalışan esnaf ise duruma tepki gösterdi.

“YAVAŞ YAVAŞ YAĞMALIYORLAR”

Esnaf Onur Sezer, olayı yağma olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Akşam dükkanımızı bırakıp gidemedik. Ne can ne de mal güvenliğimiz vardı. Malları zor kurtardık, dükkanı da boşalttık. Yavaş yavaş yağmalıyorlar, yapacak bir şey yok. Boşaltabildiğimiz kadar boşalttık, kalanlar da kaldı. Polis barikatları konuldu ama olan da oldu.”

Edirne’de yıkıma hazırlanan bina esnafından hurdacılara yağma tepkisi VİDEO

“MALIMIZA SAHİP ÇIKAMIYORUZ”

Zafer Topçu ise talan yaşandığını ifade ederek, “Şu an malımıza sahip çıkamıyoruz. Akşama kadar ne yaparsak yapacağız. Böyle bir rezillik yok. Böyle bir şey görmedim. Resmen iş yerlerinde yağma yapıyorlar.” diye konuştu.