Edirne'de bulunan Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede seyreden 71 yaşındaki Türk vatandaşı, kendisine kasti suretle çarpan Yunanistan uyruklu araç sürücüsü T.L.'nin saldırısı sonrası yaralandı.
Ortalığı birbirine katan Yunan sürücü, kaçarken gümrük sahası içerisine ters istikametten giriş yaparak tır ve bariyerlere çarptı.
SATIRLA POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Polis ekiplerinin peşine düştüğü T.L., aracından inerek elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürüdü.
Şüphelinin saldırgan tavırları devam edince polis ekipleri havaya 2 el ateş etti.
AYAĞINDAN VURULDU
Şüpheli, polislerin "dur" ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan zanlı, hastanede tedavi altına alındı.
TUTUKLANDI
Zanlı, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanması sonrası Keşan Adliyesine sevk edildi. T.L., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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