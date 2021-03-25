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    Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyince ceza yazıldı

    Aracına yerleştirdiği kolonlardan yüksek sesle müzik dinleyen şahsa, 288 lira para cezası verildi.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:54
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    Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyince ceza yazıldı

    Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, aracına yerleştirdiği çok sayıda kolonla yüksek sesle müzik yayını yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ş.K.’yi takibe aldı.

    Ş.K.'nin aracı, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde, polis ekiplerince durduruldu.

    ARAÇ YEDİEMİNE ÇEKİLDİ

    Sürücüye 288 lira ceza uygulanırken, ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı ve sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, yediemin otoparkına çekildi.

    Edirne de yüksek sesle müzik dinleyince ceza yazıldı #1

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