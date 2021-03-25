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- Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyince ceza yazıldı
Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyince ceza yazıldı
Aracına yerleştirdiği kolonlardan yüksek sesle müzik dinleyen şahsa, 288 lira para cezası verildi.
- DHA
- 25.03.2021 - 17:53
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:54
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, aracına yerleştirdiği çok sayıda kolonla yüksek sesle müzik yayını yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ş.K.’yi takibe aldı.
Ş.K.'nin aracı, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde, polis ekiplerince durduruldu.
ARAÇ YEDİEMİNE ÇEKİLDİ
Sürücüye 288 lira ceza uygulanırken, ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı ve sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, yediemin otoparkına çekildi.