Edirne'de yüksek sesli müziğe denetim! 17 bin 68 TL idari para cezası Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde uygulama yaparak para cezası uyguladı.

İHA

Trafikte huzur bozan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Denetimleri sürdüren ekipler, trafiği engelleyen ve sürücülerin canlarını hiçe sayan şahıslara geçit vermiyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni denetim yapıldı.

Yüksek sesli müziğe geçit yok

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Edirne'nin Keşan İlçesindeki Hastane Caddesi üzerinde etrafa rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan ve mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmiş araçlara yönelik uygulama yaptı.

17 bin 68 TL idari para cezası

Yapılan uygulamada, 1 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplamda 17 bin 68 TL idari para cezası kesildi.