Edirne'de Yunan diş hekimi, 16 yaşındaki çocuğu istismar etti Edirne'de özel bir diş sağlığı polikliniğinde görev yapan Yunanistan vatandaşı diş hekimi, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İstismarcı şahsın 53 gün sonra adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmasına ise çocuğun ailesi isyan etti.

İHA

Edirne’de şehir merkezindeki Özel Dent Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Daha sonra mağdur çocuğun, ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemesi üzerine aile, ne olduğunu anlamak için kızını dinleyerek yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

Ailenin şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli diş hekimini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki çocuğu istismar etti, mahkeme 53 gün sonra serbest bıraktı

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan’a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını belirtti.

Edirne Adliyesi önünde konuşan kız çocuğun annesi E.K., gözyaşları içinde çocuğunun hakkını aradı.

Çocuğun avukatı Şencan Taştan ise en kısa sürede adaletin tecelli edeceğini inandığını ifade etti.

"Bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin"

İddiaya göre, diş hekimi O.M., hastası olan çocuğa “Ben 42 yaşında olsam da cinsellik bizim için çok normal, bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin.” şeklinde mesajlar gönderdi.

Daha sonra kapalı Libra Terrace otoparkında merdivenlerinde zorla çocuğa sarılarak, öpüp kokladığı iddia edildi.

"Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı"

Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın acılı annesi E.K., "16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu. Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benim de 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir. Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı.” dedi.

"Adalet tecelli etsin, başka çocuklar zarar görmesin"

Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Şencan Taştan, yaşanan iğrenç olayı kınayarak, “16 yaşındaki mağdur çocuk müvekkilim, sağlık hizmeti veren sanık diş hekimi tarafından, mağdur çocuğun özel bölgelerine kısa süreliğine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Ayrıca cinsel yönde mesajlar atarak sürekli rahatsız ediyordu. Bu sanık sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçundan 53 gün boyunca tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise mahkemenin ilk celsesinde serbest bırakılmıştır. Bu durum ailesini ve çocuğun psikolojisini çok kötü bir şekilde bozmuştur. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Sonuçta burada söz konusu olan bir çocuktur. Başka çocukların zarar görmesini istemiyoruz. Hukuk herkese lazım olacaktır. Son olarak da Edirne Diş Hekimleri Birliğine şikayette bulunduk. Bu konuda da gereğinin yapılması istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)