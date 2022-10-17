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    Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi, tutuklandı

    Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi S.S., tutuklandı.
    • 17.10.2022 - 17:14
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    Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi, tutuklandı

    Edirne’de, 3 gün önce 1. Derece askeri yasak bölgede bir PKK şüphelisi, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalandı…

    Terör örgütü PKK zanlısı S.S'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Tutuklandı

    AA’nın haberine göre; Edirne Adliyesi'ne getirilen S.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne de Yunanistan a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi, tutuklandı #1


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