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- Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi, tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi, tutuklandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi S.S., tutuklandı.
- 17.10.2022 - 17:14
Edirne’de, 3 gün önce 1. Derece askeri yasak bölgede bir PKK şüphelisi, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalandı…
Terör örgütü PKK zanlısı S.S'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Tutuklandı
AA’nın haberine göre; Edirne Adliyesi'ne getirilen S.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.