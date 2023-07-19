Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Türkiye'de hain terör örgütü FETÖ ile operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan operasyonlarla onlarca FETÖ'cü tespit edildi.
Son olarak operasyonun adresi Edirne oldu.
Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı.
2 kişi tutuklandı
Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı.
Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi M.Y. ve Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.