Edirne'de zincirleme kaza: Araçta sıkışanları çevredekiler kurtardı Merkeze bağlı Abdurrahman Mahallesi üzerinde 3 otomobilin karıştığı kazada araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için mahalleli seferber oldu.

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İHA

Edirne'de merkeze bağlı Abdurrahman Mahallesi üzerinde bulunan ara sokakta ilerleyen iki araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki bir otomobilde hasar gördü.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Yaşanan kazanının ardından otomobilde sıkışanların kurtarılması için mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapısı kırılarak otomobilde bulunan yolcu da sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)