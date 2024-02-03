Edirne'deki kontrolde ceza yağdı! Sürücüler cam filmlerini elleriyle söktüler Edirne'deki trafik kontrolünde alkollü sürücüler ceza yerken, aracının camı film kaplı olanlar da ceza yememek için telaşla filmleri söktü.

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AA

Edirne’de Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin yaptığı şok uygulamada araçlar didik didik arandı.

Alkolü olarak direksiyon başında bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bu sırada bazı sürücülerin de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüğü görüldü.

Aramada 4 göçmen yakalandı

Sürücülerin, araçların ve araçlarda bulunan yolcuların tek tek üst araması yapıldı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında ise 4 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri yapıldıktan sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Vatandaşlar ve sürücüler uyarıldı

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yapılan denetimlere katılarak vatandaşları ve sürücüleri can güvenliklerini korumak için kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler devam edecek

Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

"Arabayı yeni aldık, cam filmi olduğunu bilmiyordum"

Otomobilindeki cam filmini söken sürücülerden Hakan Balıkçı, şöyle konuştu:

Uygulamalardan çok memnunum. Cam filminden benim haberim yoktu, yeni aldık arabayı bilmiyorduk öyle olduğunu ve şimdi söktük.

"Sonuçta her şey bizim için yapılıyor"

Yapılan uygulamaları yararlı bulduğunu ifade eden sürücülerden Yusuf Çimen, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Sonuçta her şey bizim için yapılıyor. Polisler soğuk havada bizim için çalışıyorlar. Vatandaşlar olarak polislere biraz daha riayet etmek zorundayız.

“Tedbir almak gerekiyor”

Alkolü bir şekilde araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan sürücülerden Onur Demir ise, “Tedbir önemli, almak gerekiyor. Her yere verilecek zararı önlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)